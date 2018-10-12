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12 Ekim 2018 Cuma 18:00

Batman’da 1 terörist yakalandı

Batman’ın Kozluk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist yakalandı. Teröristin, Bingöl’de emekli güvenlik korucusu Özcan Keçiören’in öldürülmesi olayında kullanıldığı belirlenen tabancayla birlikte yakalandığı öğrenildi.

Batman'da 1 terörist yakalandı
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Batman’ın Kozluk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist yakalandı. Teröristin, Bingöl’de emekli güvenlik korucusu Özcan Keçiören’in öldürülmesi olayında kullanıldığı belirlenen tabancayla birlikte yakalandığı öğrenildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün Kozluk ilçesi Tuzlagözü Jandarma Karakol Komutanlığı önünde düzenlenen operasyon sonucu 1 teröristin bir adet tabancayla birlikte yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Ele geçirilen tabancanın üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında yapılan inceleme sonucu Bingöl ili Genç ilçesi Gerçekli köyü Ceretin Deresi mevkiinde 5 Eylül 2014’de emekli güvenlik korucusu Özcan Keçiören’in öldürülmesi olayında kullanıldığı tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecekti" denildi.
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