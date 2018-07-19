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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:35

Batman’da 150 kg. esrar yakalandı

Batman’da PKK’nın finans kaynaklarından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Genel Meclis üyesi Bülent Kırmızıtaş ile 2 kişi tutuklandı.

Batman'da 150 kg. esrar yakalandı
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Batman’da PKK’nın finans kaynaklarından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Genel Meclis üyesi Bülent Kırmızıtaş ile 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 150 kilogram esrar, 36 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve buna ait şarjörler ele geçirildi. Aralarında DBP Beşiri İl Genel Meclisi üyesi Bülent Kırmızıtaş’ın da bulunduğu 4 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Kırmızıtaş ile beraberindeki 2 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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