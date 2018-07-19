Batman’da PKK’nın finans kaynaklarından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Genel Meclis üyesi Bülent Kırmızıtaş ile 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 150 kilogram esrar, 36 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve buna ait şarjörler ele geçirildi. Aralarında DBP Beşiri İl Genel Meclisi üyesi Bülent Kırmızıtaş’ın da bulunduğu 4 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Kırmızıtaş ile beraberindeki 2 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman’da 150 kg. esrar yakalandı
Batman’da PKK’nın finans kaynaklarından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Genel Meclis üyesi Bülent Kırmızıtaş ile 2 kişi tutuklandı.