Batman’da açıklama yapmak isteyen gruba müdahalede 2 gözaltı

Batman’da polis, uyarılara rağmen önceki gün terör örgütü PKK/KCK soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 49 kişi için basın açıklaması yapmak isteyen HDP’li gruba müdahale etti. Yaşanan arbede sonrasında 1’i il eş başkanı 2 kişi gözaltına alındı.

Batman’da polis, uyarılara rağmen önceki gün terör örgütü PKK/KCK soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 49 kişi için basın açıklaması yapmak isteyen HDP’li gruba müdahale etti. Yaşanan arbede sonrasında 1’i il eş başkanı 2 kişi gözaltına alındı.

HDP Batman İl Başkanlığı, aralarında HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 49 kişinin terör örgütü PKK/KCK soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Çok sayıda partili, parti binası önünde toplandı. Polis ise gruba kanunsuz eylem yapıldığını belirterek, dağılmaları uyarısında bulundu. Polis, buna rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulundu. Çıkan arbedede HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın şoförü Habip Azboy gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.