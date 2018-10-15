Batman’da fuhuş operasyonu, 3 kişi yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla fuhuş yaptığı belirlenen 1 travesti ve 2 bayan yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla fuhuş yaptığı belirlenen 1 travesti ve 2 bayan yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar neticesinde; farklı illerden ilimize gelen ve fuhuş yaparak haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilerin günübirlik evleri kullandıklarının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 1 travesti ve 2 bayan şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlemler yapılmıştır. Genel ahlakın korunması için fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temin etmekten 9 şahsa adli işlem yapılmış, fuhuş yapan 3 şahsa ise bin 569 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen günübirlik evlerin kapatılması için gerekli yazışmalara başlanılmıştır” denildi.