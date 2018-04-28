Batman’da trafik kazası: 1 ölü

Batman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet ve minibüsün Özgürlük Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada 4 çocuk babası motosiklet sürücüsü Zeki Toparlak (40) ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve akaryakıt istasyonu çalışanları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Toparlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına takıldı.