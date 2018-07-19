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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:39

Batman’da trafik kazası: 1 ölü

Batman Kozluk ilçesi Üçyol mevkiinde seyir halindeki tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden aşağı düştü, kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Batman'da trafik kazası: 1 ölü
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Batman Kozluk ilçesi Üçyol mevkiinde seyir halindeki tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden aşağı düştü, kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Batman Kozluk ilçesi Üçyol mevkisinde seyir halindeki Veysel Altundağ yönetimindeki 06 SBV 98 plakalı tır köprüden aşağı düştü. Gelen ihbar üzerine olay mahalline giden Arama Kurtarma ekipleri tır sürücüsünü ağır yaralı olarak çıkararak hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen tır şoförü Veysel Altundağ kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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