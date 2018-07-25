Batman’da yol kapatan gruba müdahale

Batman’da Dicle Elektrik Dağıtımının altyapı yenileme ve kaçak elektrik kullanımını önlemek için sayaçları hane dışına çıkarma çalışmalarını engellemeye çalışan gruba jandarma ekipleri müdahale etti.

Batman’da Dicle Elektrik Dağıtımının altyapı yenileme ve kaçak elektrik kullanımını önlemek için sayaçları hane dışına çıkarma çalışmalarını engellemeye çalışan gruba jandarma ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Batman’ın Balpınar beldesine altyapı yenileme ve kaçak elektrik kullanımını önlemek için sayaçları hane dışına çıkarmaya gelen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, burada belde sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Yolu kapatan belde sakinleri, ekiplerin içeriye girmesini engelledi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu kapatan gruba dağılmaları yönünde anons yaptı. Ancak grup anonsa rağmen dağılmadı. Bunun üzerine jandarma gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Grup, müdahalenin ardından dağıldı.