Bayan sürücü direğe çarptı: 4 yaralı

Kırıkkale’de arkadaşlarıyla birlikte alışverişe çıkan bayan sürücü otomobilini önce aydınlatma direğine, sonra duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çalılıöz Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Yıldırım Sokağında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte alış veriş yapmak için yolan çıkan Zübeyde Cihan (39) idaresindeki 06 GZT 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine ve duvara çarptı. Kazada, bayan sürücü Zübeyde Cihan ile oğlu Berat Cihan (13) ve arkadaşları Fatma Mahir (39), Banu Tokgöz (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.