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27 Nisan 2018 Cuma 17:44

Bayrampaşa’da intihar eden Ukraynalı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Bayrampaşa’da lüks bir sitenin 12’nci katında kendisini balkona asarak intihar eden Ukrayna uyruklu Olena Tyhly’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Bayrampaşa'da intihar eden Ukraynalı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
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Bayrampaşa’da lüks bir sitenin 12’nci katında kendisini balkona asarak intihar eden Ukrayna uyruklu Olena Tyhly’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Geçtiğimiz gün Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitenin 12’nci katının balkon korkuluklarına asılı halde bir kadın gören site sakinleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Ukrayna uyruklu olduğu belirlenen 35 yaşındaki Olena Tyhly’nin cenazesini korkuluklardan indirerek otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemi tamamlanan Tyhly’nin cenazesi Almanya’dan gelen ağabeyi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü.
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