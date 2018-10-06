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06 Ekim 2018 Cumartesi 21:58

Bayrampaşa’da plastik fabrikasında korkutan yangın

Bayrampaşa’da bir plastik malzeme fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa...

Bayrampaşa'da plastik fabrikasında korkutan yangın
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Bayrampaşa’da bir plastik malzeme fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Kanaat Sokak’ta bulunan bir plastik malzeme fabrikasının çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik malzeme fabrikasının çatı katında bulunan atık malzemelerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması üzerine çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine önce Bayrampaşa, ardından da Fatih ve Şişli gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın arka ve ön sokaklarından yangına müdahalede bulunan ekipler, merdiven araçlarını kullanarak çatıya ulaştı. Yanan plastik malzemeler yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Söndürme çalışmalarının ardından polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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