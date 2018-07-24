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24 Temmuz 2018 Salı 15:16

Bayrampaşa’da yolcu minibüsü su basan alt geçitte mahsur kaldı

Bayrampaşa’da yoğun yağıştan dolayı su basan alt geçitte bir yolcu minibüsü mahsur kaldı.

Bayrampaşa'da yolcu minibüsü su basan alt geçitte mahsur kaldı
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Bayrampaşa’da yoğun yağıştan dolayı su basan alt geçitte bir yolcu minibüsü mahsur kaldı.

Olay, Bayrampaşa-Maltepe alt geçidinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’u etkisi altına alan yoğun yağmurdan dolayı alt geçidi su bastı. İçerisinde yolcu bulunan bir minibüs alt geçitte mahsur kaldı. Su baskını nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Biriken suyun tahliye edilmesinin ardından yolcu minibüsü kurtarılarak, alt geçit trafiğe açıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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