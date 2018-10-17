Baz istasyonundan akü çalan 4 kişi yakalandı

Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Saneiye Mahallesi’nde bulunan bir baz istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baz istasyonuna giren 4 kişi, içeride bulunan 12 adet aküyü çaldılar. Şahıslar, olay yerinden kaçarken, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri kendilerini fark etti. Olay yerinden kaçan şahıslar, Gölcük İlçe Jandarma Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölcük Sofular mahallesinde kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan bir baz istasyonundan 12 adet akü çalan 4 kişi yakalandı.Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Saneiye Mahallesi’nde bulunan bir baz istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baz istasyonuna...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.