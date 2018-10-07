ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 10:25

Bebekli kadının telefonunu böyle çaldılar

Başakşehir’de bir yankesici, cadde üzerinde bebeğiyle yürüyen kadının cebinden telefonunu çaldı. Benzer suçlardan dolayı da takibe alınan şahıs, Mobil Park timlerinin takibi sonucunda yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bebekli kadının telefonunu böyle çaldılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Başakşehir’de bir yankesici, cadde üzerinde bebeğiyle yürüyen kadının cebinden telefonunu çaldı. Benzer suçlardan dolayı da takibe alınan şahıs, Mobil Park timlerinin takibi sonucunda yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Başakşehir’de bebek arabasıyla bebeğini gezdiren bir kadının telefonunun çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Gündüz saatlerinde gerçekleşen olayda, hırsız önce bebekli kadını bir süre takip etti. Hırsızlık zanlısı daha sonra çevrede bulunan insanlara aldırış etmeden soğukkanlı bir şekilde kadının yanına yaklaşarak cebinden telefonunu çaldı. Kadının telefonunun çalınmasını fark etmemesi üzerine ise hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Başakşehir’de görevli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park timleri ekipleri, çarşı ve pazarda benzer hırsızlıklar yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve denetimler sonucunda hırsızların kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık şüphesi ile takibe alınan 2 zanlı, motosikletle kaçmaya başlayınca Mobil Park timleri tarafından kovalanmaya başladı. Bir süre sonra motosikletiyle birlikte kıskıvrak yakalanan H.Ç. (25) isimli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şahsın üzerinden çıkan 2 adet telefon, çalıntı olduğu tespit edilerek sahiplerine verildi. Kovalamaca sonucu kaçan diğer şüpheli ise yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yaşının küçük olduğu tespit edilen zanlı, serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku