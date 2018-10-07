Bebekli kadının telefonunu böyle çaldılar

Başakşehir’de bir yankesici, cadde üzerinde bebeğiyle yürüyen kadının cebinden telefonunu çaldı. Benzer suçlardan dolayı da takibe alınan şahıs, Mobil Park timlerinin takibi sonucunda yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Başakşehir’de bir yankesici, cadde üzerinde bebeğiyle yürüyen kadının cebinden telefonunu çaldı. Benzer suçlardan dolayı da takibe alınan şahıs, Mobil Park timlerinin takibi sonucunda yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Başakşehir’de bebek arabasıyla bebeğini gezdiren bir kadının telefonunun çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Gündüz saatlerinde gerçekleşen olayda, hırsız önce bebekli kadını bir süre takip etti. Hırsızlık zanlısı daha sonra çevrede bulunan insanlara aldırış etmeden soğukkanlı bir şekilde kadının yanına yaklaşarak cebinden telefonunu çaldı. Kadının telefonunun çalınmasını fark etmemesi üzerine ise hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Başakşehir’de görevli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park timleri ekipleri, çarşı ve pazarda benzer hırsızlıklar yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve denetimler sonucunda hırsızların kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık şüphesi ile takibe alınan 2 zanlı, motosikletle kaçmaya başlayınca Mobil Park timleri tarafından kovalanmaya başladı. Bir süre sonra motosikletiyle birlikte kıskıvrak yakalanan H.Ç. (25) isimli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şahsın üzerinden çıkan 2 adet telefon, çalıntı olduğu tespit edilerek sahiplerine verildi. Kovalamaca sonucu kaçan diğer şüpheli ise yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yaşının küçük olduğu tespit edilen zanlı, serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.