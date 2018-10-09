Bekar evinde uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’da bekar evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklanırken, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

Samsun’da bekar evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklanırken, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu bir bekar evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu B.Ç. ve F.K.’ye ait bekar evinden çıkan 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada satın aldıkları tespit edilen 13 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İfadesi alınan 3 şahıs savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, bekar evine yapılan baskında 2 paket içinde 218 adet ekstasy uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 44 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi, 9 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ç. ve F.K. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 zanlı ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.