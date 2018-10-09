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09 Ekim 2018 Salı 14:30

Bekar evinde uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun’da bekar evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şahıs uyuşturucu haplarla yakalandı.Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Bekar evinde uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
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Samsun’da bekar evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şahıs uyuşturucu haplarla yakalandı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu bir bekar evinde uyuşturucu ticareti yapıldığının bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu B.Ç. ve F.K.’ye ait bekar evinden çıkan 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada satın aldıkları tespit edilen 13 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İfadesi alınan 3 şahıs savcının talimatı doğrultusundan serbest bırakılırken, bekar evine yapılan baskında 2 paket içinde 218 adet ekstasy uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 44 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi, 9 adet 7.65 milimetre çaplı tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ç. ve F.K. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 zanlı ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
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