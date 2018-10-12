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12 Ekim 2018 Cuma 12:48

Bekçiler 35 kilo esrar ele geçirdi

Gaziantep’te bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu araç içerisinde 35 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine darbe vuran 2 bekçi, emniyet müdürü tarafından ödüllendirildi.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Güneykent...

Bekçiler 35 kilo esrar ele geçirdi
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Gaziantep’te bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu araç içerisinde 35 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine darbe vuran 2 bekçi, emniyet müdürü tarafından ödüllendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Güneykent Mahallesi 219 Nolu Sokak’ta devriye görevini yapan bekçiler, şüphelendikleri bir aracı durdu. Durdurulan araçtan inen ve kimliği belirlenemeyen şahıs, yaya olarak kaçmaya başladı. Bekçilerin bir süre kovaladığı şahıs izini kaybettirirken, şahsın sokakta bıraktığı araçta yapılan aramada ise çanta içerisinde plastiğe sarılı vaziyette 35 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Araç sahibinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Emniyet müdüründen bekçilere ödül

Şüphe üzerine durdurdukları araçtan uyuşturucu ele geçiren 2 mahalle bekçisi, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman tarafından ödüllendirildi. Karaduman, tek tek tebrik ettiği bekçilere başarı belgesi verdi
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