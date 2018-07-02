Belçika polisi, Fransa’daki terör saldırısını engelledi

Fransa’da terör saldırısı hazırlığında olan 2 İran asıllı Belçika vatandaşı, Belçika polisi tarafından yakalandı.

Fransa’da terör saldırısı hazırlığında olan 2 İran asıllı Belçika vatandaşı, Belçika polisi tarafından yakalandı.

Belçika Federal Savcılığının açıklamasına göre, Fransa’nın Seine-Saint-Denis bölgesinin Villepinte kentinde terör saldırısı yapmayı planlayan 2 İran asıllı Belçika vatandaşı, Belçika polisi tarafından yakalandı. Açıklamada, 2 teröristin Brüksel banliyösünde Woluwe-Saint-Pierre kentinde araçlarında yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin araçlarında Belçika polisi tarafından yapılan aramada 500 gram patlayıcı madde TATP ve ateşleme sistemi bulunduğu açıklandı.

Şüphelilerin 30 Haziran’da Villepinte kentinde İran’da muhalefeti (MEK) İran Halk Mücahitleri Örgütü hedef aldığı öğrenildi.

Belçika Savcılığının terör soruşturması başlattığı ve biri 33 diğeri 38 yaşındaki çiftin “terör saldırısı hazırlığı ve terörist infaz teşebbüsü” sebebiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, teröristlerin Fransa’daki işbirlikçisinin de tespit edilip Fransız polisince yakalandığı ve Almanya’da da bir işbirlikçinin tespit edildiği bildirildi.