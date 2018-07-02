ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:32

Belçika polisi, Fransa’daki terör saldırısını engelledi

Fransa’da terör saldırısı hazırlığında olan 2 İran asıllı Belçika vatandaşı, Belçika polisi tarafından yakalandı.

Belçika polisi, Fransa'daki terör saldırısını engelledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fransa’da terör saldırısı hazırlığında olan 2 İran asıllı Belçika vatandaşı, Belçika polisi tarafından yakalandı.

Belçika Federal Savcılığının açıklamasına göre, Fransa’nın Seine-Saint-Denis bölgesinin Villepinte kentinde terör saldırısı yapmayı planlayan 2 İran asıllı Belçika vatandaşı, Belçika polisi tarafından yakalandı. Açıklamada, 2 teröristin Brüksel banliyösünde Woluwe-Saint-Pierre kentinde araçlarında yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin araçlarında Belçika polisi tarafından yapılan aramada 500 gram patlayıcı madde TATP ve ateşleme sistemi bulunduğu açıklandı.

Şüphelilerin 30 Haziran’da Villepinte kentinde İran’da muhalefeti (MEK) İran Halk Mücahitleri Örgütü hedef aldığı öğrenildi.

Belçika Savcılığının terör soruşturması başlattığı ve biri 33 diğeri 38 yaşındaki çiftin “terör saldırısı hazırlığı ve terörist infaz teşebbüsü” sebebiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, teröristlerin Fransa’daki işbirlikçisinin de tespit edilip Fransız polisince yakalandığı ve Almanya’da da bir işbirlikçinin tespit edildiği bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku