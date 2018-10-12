Belçika’da bakım yapılan uçaktan yanlışlıkla ateş açıldı, bir F-16A tahrip oldu

Belçika’nın Florennes hava üssünde bir teknisyenin bakım yaptığı bir uçaktan yanlışlıkla ateş açması üzerine, hava üssünde bulunan bir F-16A savaş uçağı tamamen tahrip oldu.

Belçika’nın Florennes hava üssünde bir teknisyenin bakım yaptığı bir uçaktan yanlışlıkla ateş açması üzerine, hava üssünde bulunan bir F-16A savaş uçağı tamamen tahrip oldu.

Belçika’nın Florennes hava üssünde bir teknisyenin bakım yaptığı bir uçaktan yanlışlıkla ateş açması üzerine, hava üssünde bulunan bir F-16A savaş uçağı tamamen tahrip olurken, ikincisi hafif zarar gördü.

Olayda hafif yaralanan iki kişi olay mahallinde tedavi edildi. Yaralananların patlamanın etkisiyle ortaya çıkan yüksek sesten etkilendiği kaydedildi.

Kazayla açılan ateşle tahrip olan F-16A savaş uçağının rutin bakımı yapılan diğer uçağın yanındaki hangarın yakınında park etmiş halde bulunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, birçok patlamanın duyulduğu ve siyah dumanların uzun mesafeden görüldüğü yer aldı. Sivil itfaiyenin olay yerine giderek çıkan yangını söndürdüğü, olay yerine bir de ambulans gönderildiği belirtildi.

Belçika Havacılık Güvenlik İdaresi’nin olayı soruşturduğu kaydedildi.