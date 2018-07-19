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19 Temmuz 2018 Perşembe 20:45

Belçika’da hava trafiği durdu

Belçika’nın hava trafik kontrol merkezi veri sistemindeki arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlar durduruldu.

Belçika'da hava trafiği durdu
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Belçika’nın hava trafik kontrol merkezi veri sistemindeki arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlar durduruldu.

Belçika’da hava kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar durdu. Ülkede yaklaşık 2 saattir uçakların inişine ve kalkışına izin verilmiyor. Yapılan açıklamada, uçuş verilerinin yüklenmesiyle ilgili bir sorun olduğu ifade edildi.
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