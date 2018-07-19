Belçika’nın hava trafik kontrol merkezi veri sistemindeki arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlar durduruldu.Belçika’da hava kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar durdu. Ülkede yaklaşık 2 saattir uçakların inişine ve kalkışına izin verilmiyor. Yapılan açıklamada, uçuş verilerinin yüklenmesiyle ilgili bir sorun olduğu ifade edildi.
Belçika’da hava trafiği durdu
Belçika’nın hava trafik kontrol merkezi veri sistemindeki arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlar durduruldu.