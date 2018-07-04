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04 Temmuz 2018 Çarşamba 00:49

Belçika’da sokak ortasında başörtülü kıza vahşice saldırdılar

Belçika’nın Valon bölgesinde yer alan Anderlues kasabasında meydana gelen İslamofobik saldırı, “Yok artık” dedirtti.

Belçika'da sokak ortasında başörtülü kıza vahşice saldırdılar
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Belçika’nın Valon bölgesinde yer alan Anderlues kasabasında meydana gelen İslamofobik saldırı, “Yok artık” dedirtti.

Anderlues kasabasında akşam saat 23 sularında yaşanan olayda, sokakta yürüyen 19 yaşındaki Arap kökenli başörtülü genç kız, gözü dönmüş iki kişinin vahşice saldırısına uğradı.

Sokak ortasında yürüdüğü bir esnada, aniden karşısına çıkan iki kişi tarafından yolu kesilen genç kız, hayatının şokunu yaşadı.

Başörtülü kızın önce başörtüsü zorla kafasından çekip alan gözü dönmüş ırkçılar, daha sonra zavallı kızın üzerindeki giysileri de yırtarak çıkardılar.

Sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleşen ve bağırmasına rağmen kimseden yardım alamayan kızın sütyenini dahil çıkartan ırkçılar, “Pis Arap” gibi sözcükler kullanarak, kızın göğüs kısmında ve bacaklarında kesici bir aletle derin izler bıraktılar.

Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda Japonya’yı iki Fas kökenli futbolcunun attığı goller sayesinde elediği günün akşamında meydana gelen olay, Belçika’daki Müslüman toplumunu derinden yaralarken, dosyayı ele alan hakim tarafından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirenlerin yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.
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