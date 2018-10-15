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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:40

Belediye başkanının oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor

Kırıkkale’de otomobilinin içinde silahla başından vurulu bir şekilde bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Belediye başkanının oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor
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Kırıkkale’de otomobilinin içinde silahla başından vurulu bir şekilde bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kırıkkale’de dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle TOKİ konutları mevkisinde otomobilinin içinde silahla başından vurulu bir şekilde bulunan Metin Sungur (24), tedavi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sungur ameliyata alındı. Gece saat 02.00 sıralarında ameliyattan çıkarılan ve yoğun bakıma alınan Sungur’un hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Hastane önünde siyasetçi ve bürokrasinin yanı sıra çok sayıda vatandaş, doktorlardan gelecek umutlu bir haberi bekliyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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