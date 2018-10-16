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16 Ekim 2018 Salı 16:50

Belediye otobüsü yoldan çıkarak kayalıklara çarptı: 20 yaralı

Mersin’de belediye otobüsünün kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Yaylası’ndan şehir merkezine...

Belediye otobüsü yoldan çıkarak kayalıklara çarptı: 20 yaralı
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Mersin’de belediye otobüsünün kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Yaylası’ndan şehir merkezine seyir halinde olan 33 R 4524 plakalı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsü, Kavaklıpınar mevkisinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada, otobüsten bulunan yolculardan 20’si hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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