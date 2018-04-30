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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:29

Benzin döküp pastaneyi kundaklarken kameraya yakalandılar

Samsun’da bir pastaneye benzin dökerek ateşe veren maskeli silahlı 2 kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir pastanede dün saat 00.54 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar...

Benzin döküp pastaneyi kundaklarken kameraya yakalandılar
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Samsun’da bir pastaneye benzin dökerek ateşe veren maskeli silahlı 2 kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir pastanede dün saat 00.54 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi, pastanenin önüne gelip yanlarında getirdikleri 5 litrelik pet şişe içindeki benzini döküp ateşe verdi. Alevler biranda etrafı sararken, kundakçılar panik içinde kaçtı. Benzin döküldüğü yerde yanıp kendiliğinde söndü.

Sabah iş yerini açmaya gelen çalışanlar iş yerinin camında ve duvarında ve önünde is ve kararma fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan kamera incelemesinde kar maskeli silahlı 2 kişinin kundaklama anının ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Olay polise haber verildi. Polis iş yerinin yakınında içinde az miktarda benzin bulunan olayda kullanılan 5 litrelik pet şişeyi ele geçirdi. Polis yaptığı araştırma sonucu kundaklama olayına karıştığı iddia edilen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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