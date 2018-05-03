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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:18

Berber dükkanına kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 3 yaralı

Gaziantep’te bir berber dükkanına kurşun yağdıran 3 kişi olayın ardından kaçarken, içeride bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Berber dükkanına kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı
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Gaziantep’te bir berber dükkanına kurşun yağdıran 3 kişi olayın ardından kaçarken, içeride bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Çağdaş Mahallesi 16 Nolu Cadde’ye otomobille gelen 3 kişi, araçtan inerek yanlarında bulunan pompalı tüfek ve tabanca ile cadde üzerindeki berber dükkanına kurşun yağdırdı. İçeride bulunan dükkanın işletmecisi 26 yaşındaki İbrahim K. 34 yaşındaki Mustafa Y. ve 35 yaşındaki Bayram Ş. yaralandı. Olayın ardından yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralı Mustafa Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yürüten ekipler, kaçan zanlılardan birinin ayağının alçılı olduğunu belirledi.

Olayın sebebinin henüz belirlenemediği öğrenildi.
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