Bereket tanrıçası 'Artemis' heykelciği ele geçirildi

Adana’da bir otomobilde yapılan aramada "Artemis" heykelciği ele geçirildi. Zanlı, heykeli çocukların bulup getirdiğini, süs olarak kullanmak için eve götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Adana’da bir otomobilde yapılan aramada "Artemis" heykelciği ele geçirildi. Zanlı, heykeli çocukların bulup getirdiğini, süs olarak kullanmak için eve götürdüğünü söylediği öğrenildi.

İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli Yunus ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sürücü Yaşar Bayram K.’yi aşağı indiren polisler, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada torpido gözünde bir "heykelcik" bulundu. Polis, tarihi eser olabileceğini değerlendirdiği heykele el koyup sürücüyü de gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada heykelciğin Yunan mitolojisindeki bereket tanrıçası olan "Artemis" olduğu belirlendi. Yapılan ön araştırmada bronz ve altın kaplama heykelin Roma dönemine ait olabileceği değerlendirildi. Heykel, incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi. Heykelin gerçek olması durumunda eserin paha biçilemez olduğu öğrenildi.



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Zanlının, ifadesinde heykeli çocuklarının sokakta oynarken bulduğunu ve kendisine getirdiğini belirterek, "Ben de çocuklardan alıp evde süs eşyası olarak kullanılır diye arabaya koydum" dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.