Berkay’ın avukatından ‘Arda Turan tutuklansın’ başvurusu

Şarkıcı Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer, ünlü futbolcu Arda Turan’ın "Silahlı tehdit", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ", "Taciz" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak” tutuklanmasını talep etti.

Şarkıcı Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer, ünlü futbolcu Arda Turan’ın "Silahlı tehdit", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ", "Taciz" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak” tutuklanmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü futbolcu Arda Turan’ın Emirgan’da bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay ile kavga ederek burnunu kırmasına ilişkin soruşturma yürütülürken Berkay’ın avukatı savcılığa başvurarak Arda Turan’ın tutuklanmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe sunan Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer, Arda Turan’ın "Silahlı tehdit", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ", "Taciz" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından tutuklanmasını talep etti.

Avukat Mermer tarafından savcılığa sunulan dilekçede soruşturma kapsamında Arda Turan hakkında bu suçlardan dava açılması istenildi.