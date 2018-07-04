Oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımında "halkın dini değerlerini aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Berna Laçin’in "@bernalacin35" adlı Twitter hesabından 3 Temmuz’da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığı ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğu kaydedildi. Yazılı açıklamada, Berna Laçin hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160. maddesi uyarınca ’halkın dini değerlerini aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Berna Laçin’in Twitter paylaşımına soruşturma
Oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımında "halkın dini değerlerini aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.