Besihanede çıkan yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 6 büyükbaş hayvan da yaralandı.Seydikemerin ilçesi Ortaköy Mahallesi Kır mevkisinde Mustafa Opan’a ait besihanede yangın çıktı. Yangında Opan...

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 6 büyükbaş hayvan da yaralandı.

Seydikemerin ilçesi Ortaköy Mahallesi Kır mevkisinde Mustafa Opan’a ait besihanede yangın çıktı. Yangında Opan ve yakınları, besihanedeki büyükbaş hayvanları dışarı çıkartmak için seferler oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir büyükbaş hayvan telef olurken, 6 büyükbaş ise yaralandı.