1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis Beşiktaş Meydanı’nda geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin önlem aldığı Beşiktaş Meydanı havadan görüntülendi.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polis ekipleri birçok noktada geniş güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş Meydanı’nda da polis geniş güvenlik önlemi alırken, polisin önlemleri ve Beşiktaş Meydanı havadan görüntülendi. Görüntülerde çevik kuvvet otobüslerinin meydanda beklediği ve trafikte herhangi bir aksama olmadığı görülüyor.