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22 Temmuz 2018 Pazar 08:49

Beşiktaş’ta dördüncü kattan düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Beşiktaş’ta bir kişi dördüncü kattan bahçeye düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen kişiyi sedyeye bağlayarak çıkardı.

Beşiktaş'ta dördüncü kattan düşen kişiyi itfaiye kurtardı
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Beşiktaş’ta bir kişi dördüncü kattan bahçeye düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen kişiyi sedyeye bağlayarak çıkardı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Beşiktaş Cihannuma Mahallesi İsmailiye Sokak’ta 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında oturan yabancı uyruklu Suvir Sunder Chanrai isimli kişi bilinmeyen bir nedenle evin arka tarafında bulunan bahçeye düştü. Chanria’nın bağırma seslerini duyan vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle Chanria’nın bulunduğu alana indi. Sedyeye bağlanan kişi yukarıya iple çekildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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