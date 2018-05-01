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01 Mayıs 2018 Salı 11:13

Beşiktaş’ta polis, gruba ikinci kez müdahale etti

Beşiktaş’ta polis, Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi gruba ikinci kez müdahale etti. Arbede sırasında bir polis memurunun kafası yarıldı.

Beşiktaş'ta polis, gruba ikinci kez müdahale etti
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Beşiktaş’ta polis, Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi gruba ikinci kez müdahale etti. Arbede sırasında bir polis memurunun kafası yarıldı.

Beşiktaş’ta sabah saatlerinde Taksim’e yürümek isteyen HKP üyesi gruba polis müdahale etmiş, göstericiler gözaltına alınmıştı. Müdahalenin ardından tekrar bir araya gelen HKP üyeleri, ara sokaklardan çıkarak Taksim’e doğru yürüyüşe geçmeye çalıştı. Grubu saran çevik kuvvet polisi, yürüyüşe izin vermedi. Göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Bu sırada yaşanan arbedede bir polis memurunun kafasının yarıldığı görüldü. Grup üyeleri polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
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