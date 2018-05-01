Beşiktaş’ta polis, Taksim’e yürümek isteyen göstericilere müdahale etti

Beşiktaş’ta toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Taksim’e yürümek istedi. Beşiktaş Meydanı’nda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Ancak slogan atan eylemciler, Taksim’e doğru yürüyüşe geçmek istedi. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, göstericileri gözaltına aldı. Bu sırada polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Beşiktaş’ta gerginlik sürüyor.

Beşiktaş’ta polis, Taksim’e yürümek için toplanan gruba müdahale etti.

Beşiktaş’ta polis, Taksim’e yürümek için toplanan gruba müdahale etti.

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