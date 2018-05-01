Beşiktaş’ta polis, Taksim’e yürümek için toplanan gruba müdahale etti.Beşiktaş’ta toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Taksim’e yürümek istedi. Beşiktaş Meydanı’nda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Ancak slogan atan eylemciler, Taksim’e doğru yürüyüşe geçmek istedi. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, göstericileri gözaltına aldı. Bu sırada polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Beşiktaş’ta gerginlik sürüyor.
Beşiktaş’ta polis, Taksim’e yürümek isteyen göstericilere müdahale etti
Beşiktaş’ta polis, Taksim’e yürümek için toplanan gruba müdahale etti.