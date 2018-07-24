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24 Temmuz 2018 Salı 01:27

Beşiktaş’ta taksi evin yatak odasına girdi: 2 yaralı

Beşiktaş’ta rampadan inen taksi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp sokağın altında bulunan bir evin yatak odasına girdi. Kazada taksi içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi: 2 yaralı
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Beşiktaş’ta rampadan inen taksi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp sokağın altında bulunan bir evin yatak odasına girdi. Kazada taksi içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, 00.00 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülistan Sokaktan inen 34 TCR 09 plakalı taksi kayganlaşan yolda duramayarak Çevirmeci Sokakta bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan bir evin yatak odasına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve yolcu araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Yatak odasında kimsenin olmaması faciayı önledi

Kaza sırasında ev sakinlerinin başka bir odada olması olası bir faciayı önledi. Olay yerine çağrılan çekici ile araç evden çekildi. Kaza nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Kaza anının görgü tanığı, “Taksiye biri binmiş aşağıya doğru geliyordu. Yağmurlu havada zemin kaygan olduğu için kayarak araç birden içeri girdi. Yan sokaktan sesi duyarak koşup geldik” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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