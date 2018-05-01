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01 Mayıs 2018 Salı 09:02

Beşiktaş’ta yoğun güvenlik önlemleri

Beşiktaş’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.

Beşiktaş'ta yoğun güvenlik önlemleri
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Beşiktaş’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.

İstanbul’da 1 Mayıs ve Emek Dayanışma Günü kutlamaları başladı. Kutlamaların adresi olan Maltepe miting alanı haricinde alternatif merkezi noktaları tercih eden vatandaşlar için güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş Meydanı’nda sabahın erken saatlerinde yerlerini alan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Aynı zamanda itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.
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