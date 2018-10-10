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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:24

Beton altında kalan işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştıkları inşaatta beton dökerken kalıpların çökmesi sonucu betonun altında kalan 3 işçiden 44 yaşındaki Ali Bayık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Cumartesi günü inşaatta beton dökerken kalıp tahtalarının...

Beton altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Gaziantep’te çalıştıkları inşaatta beton dökerken kalıpların çökmesi sonucu betonun altında kalan 3 işçiden 44 yaşındaki Ali Bayık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumartesi günü inşaatta beton dökerken kalıp tahtalarının çökmesi sonucu betonun altında kalan 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçilere il müdahaleyi arkadaşları yaptıktan sonra hastaneye götürülen işçilerden durumu ağır olan 44 yaşındaki Ali Bayık Gaziantep Üniversitesinde yoğun bakıma alındı. Bayık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali Bayık’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, diğer iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ali Bayık’ın evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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