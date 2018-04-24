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24 Nisan 2018 Salı 18:56

Beton mikseri şarampole uçtu: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında Sapanca ilçesi Arıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dibekteş Mahallesi’nde...

Beton mikseri şarampole uçtu: 1 yaralı
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sapanca ilçesi Arıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dibekteş Mahallesi’nde bulunan bir inşaata beton götüren Davut A. (32) idaresindeki 54 PC 455 plakalı beton mikserinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri şarampole uçtu. Sürücü, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçan araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardımıyla sıkıştığı araç içerisinden çıkartılan yaralı Davut A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında yaralı sürücü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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