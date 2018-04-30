Yapılan incelemelerin ardından Ömer Aslan’ın cenazesi ambulansla devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Musa Şahin Bulvarı Çifte Petroller kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Aslan’ın (60) kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 TJ 7594 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yerinde hayatını kaybetti.

Osmaniye’de henüz bilinmeyen bir sebeple beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Osmaniye’de henüz bilinmeyen bir sebeple beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Musa Şahin Bulvarı Çifte Petroller kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Aslan’ın (60) kullandığı motosiklet,...

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