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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:34

Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli’de cami dönüşü beton mikserinin altında kalarak ağır yaralanan 80 yaşındaki bir adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, kaza, Merkezefendi ilçesinde Hüdai Oral Caddesi üzeri Esentepe 4 Yol kavşağı...

Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Denizli’de cami dönüşü beton mikserinin altında kalarak ağır yaralanan 80 yaşındaki bir adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Merkezefendi ilçesinde Hüdai Oral Caddesi üzeri Esentepe 4 Yol kavşağı yalınlarından meydana geldi. İddialara göre, namaz kılmak için gittiği camiden evine dönen Hikmet Özmen (80) isimli vatandaş yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, Ömer B., idaresindeki 20 R 6312 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Yaşlı adam kaldığı beton mikserinin altında bir süre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Özmen, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Ömer B., ise polis tarafından gözaltına alındı.
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