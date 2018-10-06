ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:43

Beton trafo yüklü tır, üst geçide takıldı

İstanbul Bağcılar’da TEM Otoyolu 0-3 Bağlantısı’nda Yüzyıl Köprüsü altından geçmeye çalışan beton trafo yüklü bir tır, üst geçide takılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

Beton trafo yüklü tır, üst geçide takıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul Bağcılar’da TEM Otoyolu 0-3 Bağlantısı’nda Yüzyıl Köprüsü altından geçmeye çalışan beton trafo yüklü bir tır, üst geçide takılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

O-3 Bağlantı yolu Aksaray istikametine giden tonlarca beton yüklü tırın sürücüsü Yüzyıl Köprüsü’ne geldiğinde yüksekliği hesap edemedi. Yoluna devam etmeye çalışan tırın üstündeki beton trafonun tabanı, Yüzyıl Köprüsü’ne sıkıştı. Olay sırasında tır üzerinde beton bloklardan birisi de yola düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye trafik ekipleri ve çekici sevk edildi.

Tır şoförü Zafer Elmas olayı anlatarak, "Köprünün biraz alçak olduğunu fark ettim ama duruncaya kadar vurdu. Allah’tan kimseye bir şey olmadı tek tesellimiz bu" dedi.

Yolun tek şeridi trafiğe kapanırken bölgede yoğun trafik oluştu. Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku