ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:48

Beyaz eşya deposunda yangın

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde 2 katlı binanın zemin katındaki beyaz eşya...

Beyaz eşya deposunda yangın
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde 2 katlı binanın zemin katındaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar bir yandan itfaiye ekiplerine haber verdi diğer yandan da yangını söndürmek için hortumla müdahale etti.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik kontağından veya sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında birçok beyaz eşya zarar gördü. Yangın çıktığı esnada depoda kimsenin olmamasından dolayı olayın geç fark edildiği belirtildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku