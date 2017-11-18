Beyaz eşya mağazası 3 günde 2 kez soyuldu

Kahramankazan’da bir beyaz eşya mağazası birer gün arayla 2 kez soyuldu. Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki mağazada meydana gelen hırsızlık olayında 8 televizyon ve bir elektrikli süpürge çalındı.

Kahramankazan’da bir beyaz eşya mağazası birer gün arayla 2 kez soyuldu. Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki mağazada meydana gelen hırsızlık olayında 8 televizyon ve bir elektrikli süpürge çalındı.

Edinilen bilgiye göre, mağaza sahibi Azmi Akgül (52) diğer marketine mal almak için gece Ankara’daki sebze haline giderken yolda telefonun alarmı çalınca dükkanına hırsız girdiğini anladı ve polise, ardından da dükkanın üst katında oturan kardeşine haber verdi.

’Bu kadarına da pes’ dedirten hırsızlığın görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Geldikleri otomobili dükkanın önüne park eden yüzleri maskeli ve eldivenli 3 kişi ellerindeki levye ile dükkanın kapısındaki asma kilidi kırdı, iç kapıyı açamayınca tekmeyle camı kırıp içeri girdi. Hırsızlar ilk gün duvarda teşhir edilen televizyonlardan 4 tanesini aldı. Bir gün aradan sonra farklı bir otomobille yine gece saatlerinde mağazaya gelen hırsızlar kalan 4 televizyonu ve bir elektrik süpürgesini aldı. Hırsızlar dükkanın üst katında oturan mağaza sahibinin kardeşinin ikazlarına da aldırış etmedi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hırsızlık olayında kullanılan otomobillerin Ankara’dan çalıntı olduğu öğrenildi.



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Mağazanın sahibi Azmi Akgül dükkanının birer gün arayla iki kez soyulması kadar hırsızların rahat tavırlarının kendisini hayrete düşürdüğünü söyledi. Akgül, yaklaşık 20 bin liralık zararı olduğunu ve hırsızların bir an önce yakalanmasını beklediğini ifade etti.