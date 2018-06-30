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30 Haziran 2018 Cumartesi 22:53

Beyaz Saray’ın önünde toplanan binlerce kişi Trump’ın göçmen politikasını protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarını karşı için başlatılan ulusal çaplı protestolar kapsamında binlerce kişi Başkent Washington’daki Beyaz Saray önünde bir araya geldiAmerika Birleşik Devleteri Başkanı Donald Trump’ın...

Beyaz Saray'ın önünde toplanan binlerce kişi Trump'ın göçmen politikasını protesto etti
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ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarını karşı için başlatılan ulusal çaplı protestolar kapsamında binlerce kişi Başkent Washington’daki Beyaz Saray önünde bir araya geldi

Amerika Birleşik Devleteri Başkanı Donald Trump’ın ‘ Sıfır Tolerans’ adlı göçmen politikasına karşı ABD’de ulusal çapta görteriler düzenlenmeye başlandı. Ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen protestolardan biri de başkent Washington’da bulunan Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde beyaz giyinmiş binlerce kişi toplanarak Başkan Trump’ı protesto etti. Lafayette Park’ta toplanan protestocular Trump, yönetiminin politikalarını protesto ederek "Önce Aileler", "Biz önemsiyoruz!, "Evet Melania, umurumda, Sırada ne var? "Umurunda değil mi?, "Merhamet değil zulüm" ve "Kasım geliyor" gibi yazan dövizler taşıdılar.

2 binden fazla çocuğu ailesinden ayıran politikalar için sokağa dökülen vatandaşlar, Melina Trump’ın çocuk göçmenlerin tutulduğu tutsakları ziyaret ederken giydiği ceketteki yazıya atıfta bulunarak, "Gerçekten umurumda değil” ve "Utanç!" şeklinde sloganlar attı
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