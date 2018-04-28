IHAAW134240-ASA/28-04-2018 - Beyoğlu’nda 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, binanın tamamen yıkılma tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 28.04.2018 13:42:40 TSI NNNN

IHAAW134240-ASA/28-04-2018 - Beyoğlu’nda 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, binanın tamamen yıkılma tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 28.04.2018 13:42:40 TSI NNNN

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