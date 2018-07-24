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24 Temmuz 2018 Salı 14:07

Beyoğlu’nda çöken binanın enkazı havadan görüntülendi

Beyoğlu Sütlüce’de istinat duvarının yıkılması sonrası yaşanan heyelan nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.

Beyoğlu'nda çöken binanın enkazı havadan görüntülendi
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Beyoğlu Sütlüce’de istinat duvarının yıkılması sonrası yaşanan heyelan nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.

Beyoğlu Sütlüce’de sabah saatlerinde temel kazma çalışmaları nedeniyle bir binanın yanında bulunan istinat duvarı yıkılmıştı. Yıkılan istinat duvarının ardından meydana gelen heyelan 4 katlı bir binanın temeline zarar vermiş ve bina büyük bir gürültüyle yıkılmıştı. Yıkılan binanın enkazı havadan görüntülendi.
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