Beyoğlu Sütlüce’de istinat duvarının yıkılması sonrası yaşanan heyelan nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.Beyoğlu Sütlüce’de sabah saatlerinde temel kazma çalışmaları nedeniyle bir binanın yanında bulunan istinat duvarı yıkılmıştı. Yıkılan istinat duvarının ardından meydana gelen heyelan 4 katlı bir binanın temeline zarar vermiş ve bina büyük bir gürültüyle yıkılmıştı. Yıkılan binanın enkazı havadan görüntülendi.
Beyoğlu’nda çöken binanın enkazı havadan görüntülendi
Beyoğlu Sütlüce’de istinat duvarının yıkılması sonrası yaşanan heyelan nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.