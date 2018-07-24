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24 Temmuz 2018 Salı 23:52

Beyoğlu’nda çöken binanın istinat duvarı böyle yıkıldı

Beyoğlu’nda sağanak yağışın toprak kaymasına neden olması sebebiyle çöken binanın istinat duvarının yıkılma görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda çöken binanın istinat duvarı böyle yıkıldı
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Beyoğlu’nda sağanak yağışın toprak kaymasına neden olması sebebiyle çöken binanın istinat duvarının yıkılma görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda bugün sağanak yağışın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir bina ve istinat duvarı çöktü. İlk olarak istinat duvarının ardından da binanın yıkıldığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İstinat duvarının yıkılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvarın büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer alıyor.
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