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11 Ekim 2018 Perşembe 23:29

Beyoğlu’nda İETT otobüsü önündeki araca çarptı: 1 yaralı

İstanbul Taksim’de seyir halindeki İETT otobüsü önündeki turistleri taşıyan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanarak hastaneye kaldırılan Sudan uyruklu turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda İETT otobüsü önündeki araca çarptı: 1 yaralı
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İstanbul Taksim’de seyir halindeki İETT otobüsü önündeki turistleri taşıyan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanarak hastaneye kaldırılan Sudan uyruklu turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilton Sitesi-Mecidiyeköy seferini yapan 74 no’lu İETT otobüsü seyir halindeyken, turistleri Taksim Meydanı’na götürdüğü öğrenilen 34 UL 9910 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpma sonrası aracın camının patlamasıyla birlikte Sudan uyruklu Mohammed Makki başından ve ayağından yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza mahallinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise Sudan uyruklu yaralıya müdahale etti. Sedye koyularak ambulansa alınan Sudan uyruklu Makki’nin şoka girdiği ve sorulara cevap vermediği görüldü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sudan uyruklu Makki’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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