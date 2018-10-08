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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:07

Beyoğlu’nda kapkaç anları kamerada

Beyoğlu’nda sigara isteme bahanesiyle trafikteki sürücülerin telefonlarını ‘kapkaç’ yöntemiyle çalan zanlı yakalandı. Kapkaç anları güvenlik kameralarına da yansırken, failin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda kapkaç anları kamerada
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Beyoğlu’nda sigara isteme bahanesiyle trafikteki sürücülerin telefonlarını ‘kapkaç’ yöntemiyle çalan zanlı yakalandı. Kapkaç anları güvenlik kameralarına da yansırken, failin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, Beyoğlu’nda iki ayrı sürücü, yanlarına yaklaşıp aracın kapısını açarak sigara isteyen 1 kişinin cep telefonlarını ‘kapkaç’ yöntemi ile çaldığını ileri sürerek polise başvurdu. Suç duyurusu üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, sürücülerin dalgınlığından faydalanıp cep telefonlarını çalan şüphelinin eşgalini belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, O.K. (25) adlı kapkaç zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.

Sürücülerin çalındığı iddia edilen cep telefonlarının O.K.’nın üzerinde bulunduğu öğrenilirken, zanlının yapılan sorgusunda asker kaçağı olduğu ve “kasten yaralama”, “kapkaç” suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirtildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildi.

Kapkaç anları ise kameralara yansıdı.
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