Beyoğlu’nda metruk binada göçük

İstanbul Beyoğlu’nda 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Bina için zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı nöbet tutmaya başladı.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak’ta bulunan 3 katlı metruk binanın bir kısmı saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binanın yıkılma tehlikesine karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Şeritlerle çevrilen binada inceleme yapan ekipler, binanın tamamen yıkılma tehlikesi altında olduğu kararına vardı. Zabıta ekipleri boşaltılan bölgede herhangi bir yıkım tehlikesine karşı nöbet tutmaya başladı.