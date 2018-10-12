Beytüşşebap kırsalında hava hareketliliği

Terör örgütü PKK’ya yönelik 33 gün önce geniş kapsamlı operasyonun başlatıldığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası’nda yoğun helikopter hareketliliği yaşandı. Bölgeye Atak ve Kobra tipi taarruz helikopterleri gönderilirken, Skorsky tipi helikopterlerle de operasyonda görevli güvenlik güçlerine kumanya sevkıyatı yapıldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası’nda 33 gün önce başlatılan geniş kapsamlı “Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu” aralıksız devam ediyor. Operasyon çerçevesinde güvenlik güçleri hem havadan hem de karadan bölgeyi didik didik arıyor. Terör örgütü mensuplarının barınma ve geçiş güzergahı olan bölgede, bugün yoğun helikopter hareketliliği yaşandı. Bölgeye Atak ve Kobra tipi taarruz helikopterleri gönderilirken, Skorsky tipi helikopterlerle de operasyonda görevli güvenlik güçlerine kumanya sevkıyatı yapıldı.