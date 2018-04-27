Bıçaklı saldırgan yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 00.30 sıralarında Damlataş Mahallesi’nde plajda Mustafa Erken (38) ile yanına gelen 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada İlhamı C.K.(19) isimli şüpheli elindeki bıçakla Erken’in vücuduna doğru rastgele savurmaya başladı. Kafasına ve vücudunun bazı noktası bıçak darbesi alan Erken, yaralandı. Erken kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Erken’i ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesine götürdü. Durumu ağır olan Erken, buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Erken’in durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri ekipleri, İlhamı C.K.’yi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına alındı. İlhamı C.K. sorgusunda 10 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. İlhamı C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.